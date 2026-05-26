骨伝導ワイヤレスイヤフォンで知られるShokzから、2026年4月にオープンイヤータイプの最新モデル「OpenFit Pro」が発売されました。以前、従来製品の「OpenFit」を試用したところでもかなり好印象だったシリーズの上位モデル、しかもノイズ低減機能アリ! ということで、さっそくお借りして試してみることにしました。 オープンイヤーなのにノイズ低減、しかも空間オーディオ対応 OpenFi