ＴＢＳ系「ＴＨＥＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）は２６日、メジャー初昇格を果たしたホワイトソックスの西田陸浮内野手（２５）が活躍したことを報じた。総合司会の安住紳一郎アナウンサーは「村上宗隆選手が所属するホワイトソックスにもう１人、日本人メジャーリーガーが誕生です」と紹介。西田は２５日（日本時間２６日）、メジャー昇格を果たすとともに本拠地・ツインズ戦に「９番・右翼」でスタメン出場。同