ぷっくりと実った初夏の枝豆は、塩気とやさしい甘みが絶妙なこの季節だけのごちそうです。冷えたビールのおともに、食卓の主役に、はたまた夏のごちそう主菜にも大変身！今回はE・レシピの中から、枝豆を存分に楽しめるとっておきレシピ3選をご紹介します。■【人気レシピNo.1】ニンニクの香りが食欲をそそる！枝豆ペペロンチーノニンニクの香ばしさとオリーブオイルが枝豆にじゅわっと絡む、枝豆ペペロンチーノはビールの相棒に大