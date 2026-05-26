モデルでタレントのローラ（36）が25日、自身のインスタグラムを更新。オシャレすぎる田植え姿を公開した。「今年の田植えが終わったよ〜みんな新潟の山奥まできてくれてありがとう〜」と田植えショットを公開した。「一緒にみんなで田んぼに入りながらいろいろなお話をしたり、美味しいご飯を食べて満足したり、終わったあとにかき氷のご褒美をいただきにいったり、みんなで温泉に飛び込んであたたかくポカポカになって、お