「名探偵コナン」江戸川コナン役の声優高山みなみ（62）が25日、自身のブログを更新。4月18日に61歳で亡くなったアニメ「名探偵コナン」で毛利蘭を演じる声優の山崎和佳奈さんを追悼した。「大事な大事な親友を愛し、応援し、悼んでくださった皆さまどうもありがとうございます」と感謝。「胸に空いた穴はとてつもなく大きいのですが、たくさんの思い出とこれからの一歩一歩で繕っていきます。お気遣いありがとう」と記述