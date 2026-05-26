お笑いコンビ、さまぁ〜ずの三村マサカズ（58）が26日未明、自身のXを更新。巨人の阿部慎之助監督が25日、暴行の疑いで警視庁に現行犯逮捕（後に釈放）された件に言及した。この件は25日夜のニュース番組やサイトなどで一斉に報じられるなどした。三村が「もうびっくりひっくりがえる出来事があります。阿部監督のこと」と書き出した。そして「それはこれからいろいろわかるだろうから。静観」とした。さらに「しかし！昨日オーク