かみむら牧場は、2026年5月25日から29日まで、恒例の「肉の日」企画と「ワンコインビュッフェ」を実施中です。お得な焼肉ランチ2メニューはご飯おかわり無料5月の肉の日企画は、5月25日から29日までを「幸せの5日間」とし、期間限定で平日11時から16時に販売している焼肉ランチ「人気の中落ちカルビランチ」と「特製辛ニンニクだれ中落ちカルビランチ」の2メニューが、通常価格1280円（税込1408円）のところ、"いい肉"になぞらえ