２５日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５８円９１銭前後と前週末と比べて３０銭弱のドル安・円高で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１８５円０２銭前後と同３０銭程度のユーロ高・円安だった。 この日は米国がメモリアルデーの祝日で、株式・債券・商品市場が休場だったことからニューヨーク市場のドル円相場は動意に乏しい展開だった。米国とイラ