治療や検査の進歩により、がんは今や「不治の病」ではなくなりました。ですが、重要なことは定期的な検査による早期発見・早期治療です。そこで今回は、大腸がんの原因やリスクについて日本消化器病学会専門医の山田 晃弘先生（横浜内科おなかクリニック院長）に伺いました。 監修医師：山田 晃弘（横浜内科おなかクリニック） 新潟大学医学部卒業。その後、虎の門病院や国立国際医療研究センターなどで経験を積む。