ディズニープラスで配信中の韓国ドラマ『21世紀の大君夫人』は、近年では珍しいMBCドラマの成功作だった。【注目】「見掛け倒し」「中身なきハリボテ」と酷評された韓国ドラマの厳しい現実初回視聴率7.8％（ニールセンコリア全国基準）で始まり、最終回13.8％で幕を閉じるなど、高い話題性と人気を博した。『おつかれさま』のIUと『ソンジェ背負って走れ』のビョン・ウソクがタッグを組んだ作品ということもあり、制作段階から大き