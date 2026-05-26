大阪6月限ナイトセッション 日経225先物65460+180 （+0.27％） TOPIX先物3943.5+2.0 （+0.05％） 25日の米国市場は、戦没将兵追悼記念日（メモリアルデー）の祝日で休場。欧州市場ではユーロ・ストックス50指数が1.95％の上昇となったほか、ドイツDAX指数の上昇率は2.00％を超えた。米国とイランが戦闘終結に向けて近く合意することへの期待から、買い優勢の相場展開になった。ただ、米国のほか、イ