26日の外国為替市場のドル円相場は午前8時時点で1ドル＝158円92銭前後と、前日午後5時時点に比べ5銭の小幅なドル安・円高。ユーロ円は1ユーロ＝185円00銭前後と同水準で推移している。 株探ニュース