東京を旅行した台湾の男性が妻と義母のある行動を「恥ずかしすぎる」と嘆いた。台湾メディアの聯合新聞網が24日に伝えた。報道によると、男性は台湾のフェイスブックページに事の経緯を投稿した。男性は、妻と義母から「日本の居酒屋の雰囲気を体験したい」と言われたため、3人で東京・上野にある焼き鳥店を訪れた。注文から食事まではすべて順調だったというが、会計時に伝票に「テーブルチャージ」が加算されていることに気付い