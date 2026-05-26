ボートレース浜名湖のSG「第53回ボートレースオールスター」が開幕する。メインの12Rドリーム戦は得票1位に返り咲いた峰竜太が1号艇。インから感謝の速攻を狙う。菅からオール「チルト3度」宣言が出たため、進入は123・465を想定。峰が前検から好感触を伝えており、菅の強伸びも脅威にならないとみる。インからスタートを決めて押し切り、ファン投票1位に応える。対抗は同じく手応え上々の茅原。捲りと捲り差しの両面策で迫る