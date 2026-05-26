【阪神26日の見どころ】きょう26日からセ・パ交流戦が開幕する。日本ハムの予告先発は、昨季14勝を挙げて沢村賞に輝いた伊藤。この伊藤を得意にしているのが木浪だ。23年は3打数3安打、24年は2打数2安打の通算5打数5安打で一度も凡退がない。交流戦は昨季が打率・043（23打数1安打）と振るわず、通算でも打率・201（174打数35安打）の打者とは思えない成績だ。木浪の他に交流戦で伊藤から3安打を放った経験があるのは、25