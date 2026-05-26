第97回都市対抗野球大会東海地区2次予選（岡崎レッドダイヤモンドスタジアム）は5月28日に開幕する。12年連続28度目の出場を狙うトヨタ自動車は30日の初戦でジェイプロジェクトと対戦。特集記事の第1回は、入社3年目を迎えた今泉颯太内野手（24）。制球難につけ込んでのものではない。今泉颯太の新たな引き出しが、四球を呼んだ。JABA岡山大会・JR西日本戦。初回2死走者なしの第1打席には、打者としての工夫が詰まっていた。