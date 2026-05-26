今日26日からはセ、パ交流戦が開幕する。DeNAは現在セ4位と不本意な戦いが続いているが、過去の交流戦開幕戦成績を見ると12勝8敗と勝ち越し。16年からは交流戦最多記録となる開幕戦9連勝中だ。相手はパ2位の好調・オリックスと手強いが、10連勝達成で上位浮上のきっかけをつかめるか。一方、DeNAと対照的なのが楽天。交流戦の開幕戦勝利は17年5月30日の巨人戦が最後で、翌18年からは7連敗を喫している。チームは現在パ最下位