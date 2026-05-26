◇ア・リーグホワイトソックス3−1ツインズ（2026年5月25日シカゴ）シカゴが西田のトーク力に酔いしれた！ホワイトソックスは25日（日本時間26日）、本拠地でツインズに3−1と勝利。2戦ぶりに貯金を再び1とした。この日話題の中心となったのは、メジャー初昇格即「9番・右翼」で先発出場し、同初安打をマークして守備で「レーザービーム」を披露した西田陸浮外野手（25）。ファンはその躍動に魅了され、スタンディング