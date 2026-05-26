西武は27勝20敗1分のパ・リーグ首位で交流戦を迎えることになった。西武は3年連続Bクラスに沈み、24年には球団ワーストの91敗を記録し最下位に終わるなど、悔しい戦いが続いた中で今季は3・4月こそ13勝15敗1分と黒星先行も、5月は投打ががっちりとかみあい14勝5敗と勝ち越す。21日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した辻発彦氏は「開幕からずっと頑張ってきている選手もたくさんいるんですけど、