○ホワイトソックス3−1ツインズ●＜現地時間5月25日レート・フィールド＞シカゴ・ホワイトソックスが同地区4連戦を先勝。村上宗隆内野手（26）は「2番・一塁」でフル出場し、18号本塁打をマーク。西田陸浮外野手（25）は「9番・右翼」でMLBデビューを飾り、初安打を記録した。この試合前には、東北高校や米オレゴン大学を経て2023年のドラフト11巡目指名でホワイトソックスに入団した西田がメジャーへ初昇格。球団5