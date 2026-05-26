秘密保持契約書にサインカメラの放列から無数のフラッシュを浴びても、日焼けしたその男は表情ひとつ変えないどころか、むしろ堂々としているように見えた──。無登録で海外金融商品「スターリングハウストラスト」への出資を勧誘したとして５月13日、警視庁生活経済課は金融商品取引法違反（無登録営業）の疑いで情報提供会社『Global Investment Lab（グローバルインベスティメントラボ、以下GIL社）』（東京・’24年８月解散）