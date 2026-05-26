着回し力をアップしたい！ そう考えている人に向けて、今回は、【GU（ジーユー）】の40代スタッフさんによる着回し術をレクチャー。すべて同じアイテムなのに、着方ひとつでガラリと印象が変わるんです。ぜひ、このテクニックを真似して、コスパ良くオシャレを楽しんでみて。 カジュアル × フェミニンが今っぽいテイストMIXコーデ 上品なフレンチスリーブが女性らしいトップスとトレンド