共働きで「別財布」にしていた友人A子の話です。妊娠を機に夢のマイホーム購入を決め、実の親子のように仲良しの義母もノリノリで家探し。幸せの絶頂にいたはずが、まさかの住宅ローン審査落ち！ そこから芋づる式に発覚した、夫の衝撃的な「嘘」と「借金」。信頼を根底から揺るがした事件と、その後の決着についてお話しします。 共働きで「別財布」の気楽な生活 A子は、結婚当初から夫と「別財布」で家計を管