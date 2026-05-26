タレントの原史奈が25日、自身のインスタグラムを更新。母子でプールを楽しむ姿を披露した。 【写真】美スタイル維持のヒミツTシャツ姿のパーソナルトレーニングで汗 原は「久しぶりにベビちゃんとプール」と記し、浮き輪をつけて頭だけ水面から出た我が子との2ショットをアップ。水の中で抱っこしながらピンク系のウェアで、やさしい笑みを浮かべながら見つめる姿なども公開した。 昨年もプ&#