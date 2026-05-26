ジェームズ・キャメロン監督は「アバター」次回作ではコスト削減を目指しているという。昨年公開されたシリーズ3弾「アバター:ファイヤー・アンド・アッシュ」に続く第4弾と第5弾の製作を予定しているキャメロン監督は、正式にゴーサインが出たわけではないものの、これまでの作品の「3分の2のコストと半分の時間」で製作しようとしているという。 【写真】コストも時間も要した「アバタ&#