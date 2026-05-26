八戸が新ユニフォームを発表したヴァンラーレ八戸が2026-27シーズンのユニフォームを発表した。八戸は2025シーズンのJ3で2位となり、初のJ2昇格を果たした。J2・J3百年構想リーグの地域ラウンドはEAST-Aで9位に終わった。発表された新シーズン向けのユニフォームのサプライヤーブランドは引き続きヒュンメルで、最大の特徴は1stと2ndでそれぞれ異なるデザイン。1stユニフォームは300年の歴史と伝統を誇る八戸三社大祭の山車