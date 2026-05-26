カメラやスマートフォンで撮影した動画には「P1013593.MP4」とか「IMG_0034.MOV」といったように連番形式のファイル名がつきます。このため、大量に動画を撮影していると「どの動画に何が映っているのか分からない」という事態に陥りがちです。そんなときに参考になりそうな「Gemma 4などのAIモデルをMacBookで実行して動画の説明文を含むインデックスファイルを大量生成する」という作業の記録がAI企業のSimbaStackの公式ブログに