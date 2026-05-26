女優の中谷美紀が、エッセー「大草原の小さな農家」（幻冬舎文庫刊）を６月１１日に発売する。このほどスポーツ報知などの取材に、今年で１０年を迎えた日本とオーストリアの二拠点生活への思いを語った。ドイツ人ビオラ奏者で夫のティロ・フェヒナー氏と暮らす、オーストリアの大自然での生活をつづったエッセー。２０１６年のフェヒナー氏との出会いや、１８年の結婚をきっかけに同国と日本を行き来している。現在は早朝に