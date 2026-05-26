俳優の永作博美が主演を務めるTBS系火曜ドラマ『時すでにおスシ!?』（毎週火曜後10：00）で、26日放送の第8話からSUPER EIGHT・丸山隆平が出演することが発表された。丸山のTBSドラマへの出演は5年ぶり。松山ケンイチ演じる大江戸の人生に深く関わる重要な人物として登場する。【写真多数】豪華キャスト11人を一挙紹介！丸山が演じるのは、大江戸の人生に深く関わる重要な人物・西川太陽（にしかわ・たいよう）。大江戸にと