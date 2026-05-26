1冊まるごと水着グラビア『BOMB Love Special 2026』(ワン・パブリッシング)が、26日に発売される。【独占カット】どこから撮っても完璧なボディラインを披露した沢口愛華表紙を飾るのは、時代を代表する令和のグラビアクイーン・沢口愛華。少しずつ夏を感じられるようになったこの季節、テーマは“愛”の深さ。まずは大人っぽいネイビーのチューブトップ水着で、真っ赤な絨毯の上やお風呂でしっとり。オレンジ柄のレースビ