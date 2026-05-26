イ・ドンウク、キム・ヘジュンに加え、日本から岡田将生が参加していることでも注目されている韓国ドラマ『殺し屋たちの店 2』が、ディズニー公式動画配信サービス「Disney+ （ディズニープラス）」のコンテンツブランド「スター」にて7月より独占配信される。このたび、ティザー予告編とキービジュアルが解禁された。【動画】イ・ドンウク×キム・ヘジュン『殺し屋たちの店 ２』ティザー予告本作は、唯一の保護者だった亡き叔