FIFAワールドカップ2026で史上最高のベスト8以上を狙っている日本代表。25日から千葉県内で本格始動した。初日はエースナンバー10番を背負う堂安律、エースFW上田綺世ら13人が参加。森保一監督や4月から新たに加わった中村俊輔コーチらが見守る中、ひと際大きな存在感を放ったのが、カタール大会までのキャプテン・吉田麻也である。2022年12月のカタール大会以来、久しぶりに代表の練習着に身を包んだ37歳のベテランは「自分自