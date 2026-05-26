知人や親戚から使わなくなった中古車を譲り受ける際に、無料で受け取ると、贈与税の課税対象となる可能性があるため注意が必要です。また中古車を譲り受けた場合、車の種類に応じた場所へ必要書類を提出しなければなりません。 今回は、中古車を譲り受けたときに贈与税が課される条件や、中古車を受け取ったときに必要な手続きなどについてご紹介します。 中古車を譲り受けたときに贈与税が課される条件 贈与税が