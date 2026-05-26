高齢の親の医療費を確認したとき、「思った以上に負担が重い」と感じたことはありませんか？ 後期高齢者医療制度には自己負担が軽くなるイメージがありますが、実際には収入によって負担割合が異なります。1割負担だと思い込んでいると、2割や3割の請求に驚くこともあるでしょう。 この記事では、後期高齢者医療制度で医療費負担が1割にならない理由や、2割・3割負担になる所得基準について詳しく紹介します。