人気ドラマ「ベター・コール・ソウル」で主演を務めたボブ・オデンカークが、最終シーズンの撮影中に心臓発作を起こした経験を振り返っている。 オデンカークは2021年7月、「ベター・コール・ソウル」シーズン6の撮影現場で心臓発作を起こし緊急搬送された。幸いにも見事な回復を遂げ、5週間の中断を経て撮影復帰を果たしている。 英の取材にて、オデンカークは、発作