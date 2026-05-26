遠い昔、はるか彼方の銀河系で──。 『スター・ウォーズ』といえば、星空の向こうへ流れていく黄色いオープニングクロールを思い浮かべるファンも多いだろう。物語の前提を伝えるだけでなく、あの音楽とともに観客を一気に銀河の冒険へ誘う、シリーズを象徴する演出である。 しかし、公開中の映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』には、この