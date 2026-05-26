DC映画『THE BATMAN－ザ・バットマン－』（2022）の続編『ザ・バットマン Part II（原題）』で、セバスチャン・スタン演じるハービー・デントは、やはりトゥーフェイスへと変貌することになりそうだ。 スタンは本作で、ゴッサム・シティの地方検事ハービー・デントを演じると報じられている。原作コミックにおいてハービーは、のちに顔の半分に傷を負い、善と悪の二面性