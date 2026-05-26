チェ・ジュンヒが新婚旅行先での最新ショットを公開した。驚異の肉体に注目が集まっている。【写真】チェ・ジュンヒ、40kg台の圧巻瘦身ボディ5月25日、チェ・ジュンヒは自身のインスタグラムを更新。公開された写真には、アメリカの開放的なビーチを背景に、スタイリッシュなスイムウェアに身を包んだ姿が収められている。サングラスをかけ、リラックスした様子で砂浜に横たわる姿からは、新婚旅行を満喫している幸せな雰囲