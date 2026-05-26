意外と知らない社会的な問題について、ジャーナリストの堀潤さんが解説する「堀潤の社会のじかん」。今回のテーマは「アルテミス2」です。米中の宇宙開発のせめぎ合い。平和利用を望む米航空宇宙局が主導する有人での月周回ミッション「アルテミス2」が4月に成功し、月の裏側から見た美しい地球を撮影し世界を賑わせました。人類が月に到達したのは1972年のアポロ17号以来、約半世紀ぶりです。この背景には中国の台頭があります。