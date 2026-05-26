友だちや彼氏、バイト先の上司や先輩など、身の回りで起こったことに悩んだことはありませんか？今回、Ray WEB編集部は彼女が怒った話について読者に話を聞いて漫画にしてみました。前編から読みたい方はこちら＜前回のお話＞主人公にはみおという彼女がいます。ある日主人公は、サークルの飲み会に行ってくると伝えました。その後彼女にメッセージを送るも返事がなく、既読もつきません。やっと既読がついたと思ったら、なぜか怒