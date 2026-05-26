「不敬罪」に問われ、2015年に高射機関銃で公開処刑されたと伝えられていた北朝鮮の元人民武力部長（国防相）の玄永哲（ヒョン・ヨンチョル）氏が、最近になって北朝鮮メディアに再び登場し、その背景に関心が集まっている。粛清・処刑された幹部の写真や映像記録をメディア上から徹底的に消去してきた北朝鮮の長年の慣行に照らせば、処刑から11年も経過した人物の姿が堂々と放送されるのは極めて異例だ。背景について、処刑の事実