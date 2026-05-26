夏のメイクは、軽やかさと華やかさのバランスが気になる季節。そんなこれからの時期にぴったりなのが、グローバルコスメブランドSHEGLAMの人気アイテム「Creamsicle Eyeshadow Stick」です。2026年5月20日（水）から新色5色が加わり、全11色へとラインナップがさらに充実。ひと塗りで自然に目元を引き立ててくれるアイシャドウは、忙しい朝のメイクにも頼れる存在♡この夏の新しいアイメイクをチェックしてみませんか。