JRA女性騎手の今村聖奈（22）が25日放送のTOKYOFM「藤江れいなの『そうだ！競馬場に行こう！』」（月曜後9・30）にゲスト出演。JRA所属女性騎手として初のG1ジョッキーとなった「第87回オークス」の舞台裏を明かした。「4のハロン棒を過ぎてからしか追わないと決めていた」今村は24日に開催された牝馬クラシック第2弾G1「第87回オークス」で5番人気のジュウリョクピエロに騎乗。東京芝2400メートルは初騎乗でも不安はなかっ