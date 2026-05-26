中国メディアの快科技によると、米半導体大手アドバンスト・マイクロ・デバイセズ（AMD）のリサ・スー最高‌経営責任者（CEO）はこのほど、中国本土市場は現在、同社のグローバル売上高の約20％を占めており、同社のグローバル展開を構成する重要な一部だと述べた。スー氏は、同社が常にグレーターチャイナ（大中華圏）への長期的なコミットメントを堅守してきたと強調。グレーターチャイナの研究開発センター全体で4000人超