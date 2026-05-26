エントリーモデルでも高級感は十分2026年は、国産高級ミニバン市場が再び注目を集める年となりそうです。その背景にはトヨタ「アルファード」の一部改良が近く実施されるとの噂があるほか、今夏には日産「エルグランド」の新型モデル発売も控えていることなど、各メーカーの動きが活発化しています。そうしたなか、根強い人気を維持している1台がホンダ「オデッセイ」です。低床設計による優れた走行性能と快適性を両立したモ