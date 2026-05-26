“頼んだだけ”では済まされない!? 飲酒運転を後押しした人にも及ぶ法的責任とは2026年5月14日、飲酒運転で物損事故を起こして道路交通法違反（酒気帯び運転）の罪に問われた60代の夫と、飲酒していると知りながら夫にクルマの運転を頼み、酒気帯び運転を教唆したとして罪に問われた60代の妻の判決公判が長崎地裁で開かれました。この事案は2025年8月31日に、夫が自宅で発泡酒や焼酎の水割りなどを飲んだ後にクルマを運転し、