【北京＝東慶一郎】中国の習近平（シージンピン）国家主席（７２）が今年に入り、北京を離れる機会が著しく減少している。外遊は半年以上なく、国内視察も近場か短時間に限られる。外国首脳を北京に迎える機会は多く、健康に問題はなさそうだが、専門家からは習氏が進めた軍幹部の大量粛清の影響を指摘する声もある。かつては月４回中国外務省の発表によると、新型コロナ禍前の２０１９年、習氏は７回の外遊で計１２か国を訪問