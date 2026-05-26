タレントの杉浦太陽（45）が24日、自身のインスタグラムを更新。「土曜日は3男・コアの運動会 日曜日は次男・ソラの演劇発表会」「こどもたちの行事ラッシュです」と近況を報告し、次男・昊空さん（そら・13）、三男・幸空さん（こあ・7）との親子3ショットを披露した。【写真】「よく頑張りました」“演劇部”の次男＆小学生の三男との3ショット披露の杉浦太陽中学2年生の幸空さんは、演劇部に所属。自身も俳優業を行う杉浦は