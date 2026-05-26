イングランド・プレミアリーグのブライトンは２６日、所属するＭＦ三笘薫がハムストリングの負傷により、手術を受けたと公表した。クラブは「手術は成功し、リハビリプログラムの初期段階に入った。クラブの医療チームとともにリハビリに専念し、来シーズンの復帰を目指している」と声明を出した。三笘は現地９日に行われた英プレミアリーグ・ウルバーハンプトン戦で左太もも裏を負傷。自らプレー続行の断念をベンチに伝え、足