ＴＢＳ系「ＴＨＥＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）は２６日、番組公式ＬＩＮＥから参加した視聴者が関心を寄せる「ニュース関心度ランキング」で「銀座シックスで催涙スプレー噴射か２５人搬送」が４位に入ったことを報じた。５万７７６０人が選び、ランキングが決定した。２５日正午ごろ、東京・銀座の複合商業施設内で催涙スプレーのようなものが噴射され、具合を悪くした人が続出。大規模災害時などに出動する